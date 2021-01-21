Об этом он рассказал журналу GamesRadar+.
“У меня есть собственная телесеть El Rey, для которой я до сих пор составляю программную сетку. Поэтому я решил, что я бы хотел расширить историю персонажа Сантанико Пандемониум (танцовщица и королевы тьмы, которую в оригинальном фильме сыграла Сальма Хайек, – ред.) и племени ацтекских вампиров”, – сказал Родригес.
При этом, подробности проекта пока не раскрываются.
Хоррор “От заката до рассвета” Родригес снял в 1995 году. Сценарий к нему написал Квентин Тарантино. После выхода оригинального фильма вышло два продолжения и одноименный сериал.
- Американская корпорация Google, компания Disney и кинокомпания Lucasfilm объединили усилия для создания приложения в дополненной реальности по мотивам сериала “Мандалорец”.
- В Сети опубликовали финальный трейлер второго сезона сериала “Мандалорец”.
- Поклонники сериала “Мандалорец” во время просмотра пятой серии заметили забавный киноляп. В кадр попал член съемочной группы в джинсах и футболке.