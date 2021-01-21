Американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Роберт Родригес работает над созданием мультипликационного сериала по мотивам своего фильма "От заката до рассвета".

Об этом он рассказал журналу GamesRadar+.

“У меня есть собственная телесеть El Rey, для которой я до сих пор составляю программную сетку. Поэтому я решил, что я бы хотел расширить историю персонажа Сантанико Пандемониум (танцовщица и королевы тьмы, которую в оригинальном фильме сыграла Сальма Хайек, – ред.) и племени ацтекских вампиров”, – сказал Родригес.

При этом, подробности проекта пока не раскрываются.

Хоррор “От заката до рассвета” Родригес снял в 1995 году. Сценарий к нему написал Квентин Тарантино. После выхода оригинального фильма вышло два продолжения и одноименный сериал.