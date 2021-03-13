Голливудские селебрити Роберт Дауни-младший и Энн Хэтэуэй стали номинантами антипремии в мире кинематографа (Razzie Awards) за худшие роли в этом году.

Об этом сообщает ВВС.

Лидерами антипремии в шести номинациях стали фильмы “Дулиттл” и “365 дней”.

Дауни-младшего “наградили” за раскритикованный ремейк “Доктор Дулиттл”.

Энн Хэтэуэй может стать худшей актрисой за роли в фильмах “Последнее, чего он хотел” (журналистка Елена) и “Ведьмы” (роль Великой ведьмы).

Справка. Золотая малина (Golden Raspberry) — антипремия, которую придумал в 1981 году американец Джон Вилсон. Антинаграду вручают за худшие актерские роли, сценарии, режиссуру, музыку и “фильм года”. Как правило, номинантов Golden Raspberry оглашают за день до того, как называют имена лауреатов премии “Оскар”.