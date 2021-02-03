Видеоролик презентации опубликован в Instagram.

В видеоролике робот Boston Dynamics с логотипом Adidas, взяв с полки новые кроссовки Hu NMD, и прискакал к певцу Фарреллу.

Классическая версия Adidas Hu NMD представлена в новой расцветке: кремово-белые кроссовки с бледно-розовой вставкой на пятке, синей вставкой на подошве и корейскими символами на носке.

Adidas NMD идеально подходят для теплой погоды, они хорошо амортизируют.

Фото: Adidas

 

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Допис, поширений adidas Originals (@adidasoriginals)

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