Семья и коллеги по фильму «Черная Пантера» простились с Чедвиком Боузманом

Об этом пишет The Sun.

На мероприятии присутствовали коллеги Боузмана по фильму “Черная пантера”, среди которых – Майкл Би Джордан, Лупита Нионго и Уинстон Дьюк.

Жена Боузмана – Тейлор Симон Ледвард также присоединилась к актерам, чтобы почтить память своего покойного мужа, который умер в возрасте 43 лет после четырехлетней борьбы с раком толстой кишки.

Чедвик Боузман родился 29 ноября 1976 года недалеко от Голубого хребта, город Андерсон, Южная Каролина, его мать по имени Каролина была медсестрой, а его отец Лерой — бизнесменом.

После окончания школы в 1995 году Боузман поступил в Говардский университет, Вашингтон, округ Колумбия. В 2013 году он снялся в фильме “42”, где исполнил роль Джеки Робинсона. Он также исполнил роль Натаниэля “Нэйта” Рэя Тейлора в телесериале “Линкольн-Хайтс” и сержанта Грэхема МакНейра NBC “Неизвестные лица”. В фильме “Пулевое ранение” он исполнил роль лейтенанта Сэмюэля Дрейка.

В 2014 году Боузман исполнил роль Джеймса Брауна в фильме “Джеймс Браун: Путь наверх”. В 2016 году он сыграл египетского бога мудрости Тота в фильме “Боги Египта” и супергероя Черную Пантеру в фильме “Первый мститель: Противостояние”. Боузман повторил роль этого персонажа в фильме 2018 года “Черная пантера”.