Заяву опублікувала музична журналістка Соума Крішнамурті у Twitter.

“Після того, як наш улюблений, Ерл Сіммонс [справжнє ім’я DMX] пішов від нас, почали поширюватися чутки, тому ми хотіли б прояснити ситуацію. Майстер-копії (окончальние записи треків) Ерла ніхто не купував. Крім того, ми не продаємо ніякі товари і не збираємо гроші на похорон Ерла. Якщо хтось просить грошей на його похорон, майте на увазі, що це шахрай. Ми будемо тримати громадськість у курсі організації похорону/поминальних служб”. – заявила родина DMX.