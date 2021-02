Об этом сообщают #Буквы.

“Имя человека, который надо мной издевался, – Брайан Уорнер, также известный всему миру как Мэрилин Мэнсон. Он начал ухаживать за мной, когда я была подростком, и ужасно издевался надо мной в течение многих лет. Он подчинил меня и манипулировал мной”, – написала в Instagram Вуд.

Она также отметила, что решила разоблачить этого человека, чтобы певец больше не смог погубить чью-то жизнь.

33-летняя Вуд была номинирована на “Золотой глобус” в 2017 году за роль в фильме “Западный мир”. Также она озвучила королеву Идун в “Замороженной 2”. Актриса начала свою карьеру еще в детстве, тогда же впервые была номинированной на “Золотой глобус” за роль нестабильного подростка в драме “Тринадцать” 2003 года.

Об отношениях Мэнсона и Вуд стало известно в 2007 году. Ей было 19, а ему – 38. Впрочем, отношения пары были короткими.

Отметим, что несколько других женщин также обвинили Мэнсона в жестоком обращении. В 2018 году актриса Шарлин Йи обвинила певца в насилии серией твитов, которые позже были удалены. В сентябре 2020 года бывший помощник певца Дэн Клири написал в Twitter, что был свидетелем жестокого обращения певца с женщинами.

Thread: I worked directly with #MarilynManson in 2007-2008 for his touring band when #EvanRachelWood was with him. She was on tour with us the entire time. Over the course of 1 year he turned her into a different person. He broke her. I didnt totally realize until later in life.

— DanCleary (@DanCleary79) September 13, 2020