Актриса и певица Эван Рейчел Вуд, ранее публично говорившая о том, что пережила сексуальное и физическое насилие, заявила, что над ней издевался рок-музыкант Мэрилин Мэнсон.

Об этом сообщают #Буквы.

“Подчинял и манипулировал”

“Имя человека, который надо мной издевался, – Брайан Уорнер, также известный всему миру как Мэрилин Мэнсон. Он начал ухаживать за мной, когда я была подростком, и ужасно издевался надо мной в течение многих лет. Он подчинил меня и манипулировал мной”, – написала в Instagram Вуд.

Она также отметила, что решила разоблачить этого человека, чтобы певец больше не смог погубить чью-то жизнь.

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33-летняя Вуд была номинирована на “Золотой глобус” в 2017 году за роль в фильме “Западный мир”. Также она озвучила королеву Идун в “Замороженной 2”. Актриса начала свою карьеру еще в детстве, тогда же впервые была номинированной на “Золотой глобус” за роль нестабильного подростка в драме “Тринадцать” 2003 года.

Об отношениях Мэнсона и Вуд стало известно в 2007 году. Ей было 19, а ему – 38. Впрочем, отношения пары были короткими.

Не Вуд единственной

Отметим, что несколько других женщин также обвинили Мэнсона в жестоком обращении. В 2018 году актриса Шарлин Йи обвинила певца в насилии серией твитов, которые позже были удалены. В сентябре 2020 года бывший помощник певца Дэн Клири написал в Twitter, что был свидетелем жестокого обращения певца с женщинами.

Thread: I worked directly with #MarilynManson in 2007-2008 for his touring band when #EvanRachelWood was with him. She was on tour with us the entire time. Over the course of 1 year he turned her into a different person. He broke her. I didnt totally realize until later in life. — DanCleary (@DanCleary79) September 13, 2020

“Приступы ужасной ревности”

В 2019 году Вуд поддержала закон Калифорнии, продлевающий срок исковой давности из-за домашнего насилия. Тогда же она дала показания перед сенатом штата, что человек, которого она не идентифицировала по имени, ухаживал за ней, когда ей было 18.

“Он оградил меня от моих близких друзей и семьи по очереди, проявляя ярость в той или иной форме, когда я контактировала с ними. У него были приступы ужасной ревности, которые часто могли привести к тому, что он разрушал наш дом, загонял меня в комнату и угрожал “, – сказала она в своих показаниях.

Она сказала, что боится за свою жизнь, и он ломал ее голодом и недосыпанием, а также угрожал убийством. Однажды он заставил ее встать на колени в их спальне, связал руки и ноги, избил ее и поразил чувствительные части тела устройством, которое он называл фиолетовой палочкой.

Когда Вуд пыталась завершить отношения, Мэнсон звонил и угрожал ей.

“Разбить ее череп кувалдой”

В 2009 году Мэнсон сообщил журналу Spin, что звонил Вуд 158 раз в день после разрыва отношений.

“У меня каждый день фантазии о том, чтобы разбить ее череп кувалдой”, – сказал он.

Однако после этого интервью представители певца опровергли информацию о “фантазии Мэнсона”. По их словам, это “очевидное интервью театральной рок-звезды, которая рекламирует новую пластинку”.

В 2015 году Мэнсон описал свои взгляды на женщин в интервью журналу Dazed.

“Девушки всегда должны предоставлять себя вам, когда вы возвращаетесь домой. “Привет, милая, я дома”, а она в нижнем белье, ноги подвешены. “Приходи и бери, милый”, – сказал он.

В 2016 году Вуд в разговоре с журналом Rolling Stone призналась, что ее изнасиловали.

В течение последних нескольких лет, особенно после рождения ее сына в 2013 году и начала движения #MeToo, Вуд активно защищала тех, кто пережил домашнее насилие.

“Да, часто мы говорим об этих нападениях как о нескольких минутах ужаса, но шрамы остаются на всю жизнь”, – сказала она во время показаний в сенате.

Также женщина подробно рассказала об эпизоде, в котором, по ее мнению, она могла бы погибнуть от рук обидчика.

“Мой обидчик сказал:”Я мог бы убить тебя прямо сейчас”. Но в тот момент я чувствовала, что покинула свое тело. Я слишком боялась бежать, он меня найдет”, – сказала Вуд.

После отношений с Мэнсоном она “боролась с депрессией, зависимостью, агорафобией, ночными кошмарами” и совершила две попытки самоубийства. Позже врачи диагностировали у актрисы длительное посттравматическое стрессовое расстройство.

Во время показаний Вуд подчеркнула, что вряд ли смогла бы когда-то рассказать кому-то подробно свою историю. Также она заявила, что не сообщала властям о своем злоумышленнике, поскольку срок исковой давности уже давно истек. Она решила не называть его имени, поскольку считала, что сначала должна смириться со своей собственной историей.

“Мне понадобилось так много времени, чтобы все осознать и найти место, где я чувствовала бы себя в достаточной безопасности, чтобы говорить об издевательствах. И это страшно”, – сказала она Harper’s Bazaar в 2019 году.

Вуд была одним из инициаторов закона об увеличении срока подачи заявления о домашнем насилии. Закон вступил в силу в прошлом году.

В ответ на утверждение Вуд сенатор штата Калифорния Сьюзен Рубио призналась, что тоже пережила домашнее насилие и призвала мистера Мэнсона провести расследование.

Сенатор сказала, что Вуд “способствовала” изменениям законов Калифорнии.

“Когда те, кто выжил, говорят – они помогают жертвам понять, что они не одни, и предоставляют им возможность выйти из тени. Чем чаще мы делимся такими историями, тем меньше силы предоставляем нашим злоумышленникам”, – написала Рубио.

My statement on the allegations against Marilyn Manson: https://t.co/gvfQR2Po81 pic.twitter.com/mSy9jxFhJe — Senator Susan Rubio (@SenSusanRubio) February 1, 2021

Проблемы и отмененные контракты

Loma Vista, лейбл, выпустивший последний альбом Мэрилина Мэнсон, заявил, что прекратит его продвигать и не будет с ним в будущем.

“На фоне тревожных утверждений Эван Рейчел Вуд и других женщин, которые назвали Мэрилина Мэнсона своим обидчиком, Loma Vista немедленно прекращает рекламу его альбома. Благодаря этим заявлениям, которые касаются событий, мы также решили не работать с Мэрилином Мэнсоном над любыми будущими проектами”, – говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.

Кроме того, агентство CAA разорвала контракт с Мэрилином Мэнсоном после заявления Вуд, сообщает Deadline.

ОБНОВЛЕНО:

Певец не ответил на запросы журналистов в отношении этой ситуации, однако вечером в понедельник он опубликовал пост в Instagram, в котором отрицает обвинения бывшей возлюбленной.

“Очевидно, что моё искусство и моя жизнь уже давно стали магнитом для споров, но эти последние заявления обо мне являются искажением реальности. Мои интимные отношения всегда были вполне обсужденными с партнерами. Независимо от того, как – и почему – другие сейчас решают исказить прошлое”, – написал Мэнсон.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Marilyn Manson (@marilynmanson)