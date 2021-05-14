Про це пише Just Jared.
Зокрема, Купер, який є учасником рок-гурту “Hollywood Vampires” спільно з Деппом, заявив, що його давній друг не міг зробити вчинків, в яких його звинувачують.
“Джонні – один з наймиліших людей, яких я коли-небудь зустрічав у своєму житті. Він найбезпечніша людина з усіх, кого я знаю, тому я не куплюся на всякі історії. Я знаю його, та й усі, хто з ним знайомий, зі мною погодяться”, – сказав він.
Нагадаємо, раніше адвокати Депа зуміли довести, що Герд каже неправду, стверджуючи, що чоловік нападав на неї та трощив будинок.
Нагадаємо, Джонні Депп і Ембер Герд познайомилися на зніманні фільму “Ромовий щоденник”. Про їхні стосунки стало відомо у 2012 році.
У 2015 актори одружилися, але незабаром розлучилися. У травні 2016 Ембер Герд подала на розлучення. Через кілька днів стало відомо, що Деппу заборонено наближатися до акторки на відстань менш як 30 метрів.
- 8 липня у Лондоні відбулося перше судове засідання у справі голлівудського актора Джонні Деппа, який, як стверджує його ексдружина Ембер Херд, бив її.
- 2 листопада Джонні Депп програв суд у справі про наклеп проти Ембер Герд і британського таблоїду The Sun. Джонні Депп програв суд щодо публікації, в якій британський таблоїд написав, що той бив свою колишню дружину актрису Ембер Герд. Суддя оголосив, що The Sun довело, що сказане в статті по суті відповідає істині.
- На початку 2021 року голлівудські актори Джонні Депп та Ембер Герд зустрінуться у суді. Зазначається, що колишня Деппа має докази його подружніх зрад з відомими акторками. Зокрема, мова йде про Анджеліну Джолі, Кіру Найтлі, Маріон Котіяр та інших знаменитостей.
- Стрімінговий сервіс Netflix прибрав зі свого американського каталогу всі фільми, у зйомках яких брав участь Джонні Депп.