Про це пише Just Jared.

Зокрема, Купер, який є учасником рок-гурту “Hollywood Vampires” спільно з Деппом, заявив, що його давній друг не міг зробити вчинків, в яких його звинувачують.

“Джонні – один з наймиліших людей, яких я коли-небудь зустрічав у своєму житті. Він найбезпечніша людина з усіх, кого я знаю, тому я не куплюся на всякі історії. Я знаю його, та й усі, хто з ним знайомий, зі мною погодяться”, – сказав він.

Нагадаємо, раніше адвокати Депа зуміли довести, що Герд каже неправду, стверджуючи, що чоловік нападав на неї та трощив будинок.

Нагадаємо, Джонні Депп і Ембер Герд познайомилися на зніманні фільму “Ромовий щоденник”. Про їхні стосунки стало відомо у 2012 році.

У 2015 актори одружилися, але незабаром розлучилися. У травні 2016 Ембер Герд подала на розлучення. Через кілька днів стало відомо, що Деппу заборонено наближатися до акторки на відстань менш як 30 метрів.