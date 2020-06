Об этом сообщает журнал Rolling Stone.

Сообщается, что рок-группа и ранее отправляла команде Трампа письма с требованием не использовать их песни на предвыборных митингах, но все обращения были проигнорированы.

В субботнем заявлении группы говорится, что их юристы и правозащитная организация BMI направили еще одно предупреждение кампании Трампа о том, что, если президент продолжит использовать музыку группы, это повлечет судебные иски.

“BMI уведомил кампанию Трампа от имени Stones, что несанкционированное использование их песен будет являться нарушением лицензионного соглашения. Если Дональд Трамп проигнорирует требование и в этот раз и будет настаивать на своем, он получит иск о нарушении эмбарго и воспроизведении музыки, которая не была лицензирована”, – добавил представитель Rolling Stones.

Как сообщает журнал, композиция “Ты не всегда можешь получить то, что хочешь” (You Can’t Always Get What You Want) использовалась во время предвыборной гонки в 2016 году. Тогда представители рок-группы предупреждали Трампа не использовать их песни. Тем более, что The Rolling Stones не поддерживает Трампа.

В этом году 20 июня композиция “Ты не всегда можешь получить то, что хочешь” звучала в Талсе, штат Оклахома.