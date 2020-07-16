Об этом сообщает The Guardian.
Книга будет называться “Ник”, а ее главным героем станет Ник Каррауэй — персонаж-рассказчик из “Великого Гэтсби”.
Интересно, что авторское право на “Великого Гэтсби”, который считается одним из лучших когда-либо написанных романов, истекает 1 января 2021 года, что означает, что произведение становится общественным достоянием и может быть впервые свободно адаптировано.
Приквел Фарриса Смита в США выйдет уже 5 января 2021 года, а в Великобритании чуть позже — 25 февраля.
Майкл Фаррас Смит — американский писатель из штата Миссисипи, автор ряда романов, в том числе “Blackwood”, “The Fighter” и “Desperation Road”.
- Ранее сообщалось, что YouTube Premium снимает сериал-приквел к роману Фрэнсиса Скотта Фицджеральда “Великий Гэтсби!