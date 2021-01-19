Об этом пишет People.
Ромео снялся для первой из четырех обложек журнала L’Uomo Vogue ‘s Generation Issue, которые появились в газетных киосках 22 января.
На снимках, сделанных известными фотографами Мертом Аласом и Маркусом Пигготтом, светловолосый Ромео продемонстрировал различные наряды, а также свою фигуру.
На сайте журнала отмечается, что Ромео сам подбирал себе образы под руководством стилиста Дэнни Рида, продемонстрировав индивидуальный стиль.
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