18-летний сын Виктории и Дэвида Бекхэмов - Ромео Бекхэм дебютировал на обложке глянца.

Об этом пишет People.

Ромео снялся для первой из четырех обложек журнала L’Uomo Vogue ‘s Generation Issue, которые появились в газетных киосках 22 января.

На снимках, сделанных известными фотографами Мертом Аласом и Маркусом Пигготтом, светловолосый Ромео продемонстрировал различные наряды, а также свою фигуру.

На сайте журнала отмечается, что Ромео сам подбирал себе образы под руководством стилиста Дэнни Рида, продемонстрировав индивидуальный стиль.