Об этом сообщается на сайте Ювентуса.
В клубе отметили, что отрицательный тест позволит футболисту завершить самоизоляцию и вернуться к тренировкам с командой. Однако перед этим он пройдет медицинский осмотр.
35-летний португалец находился на самоизоляции в течение 19 дней и пропустил 4 поединка “Ювентуса”, один из которых был против киевского “Динамо”. Пока неизвестно, выйдет ли Роналду на поле в матче Серии А против Специи первого ноября.
- 13 ноября стало известно, что Роналду заболел коронавирусом.
- Министр спорта Италии заявил, что Роналду нарушил медицинский протокол о COVID-19. Министр считает, что в начале октября Роналду не следовало ехать в расположение сборной Португалии, где у него и обнаружили коронавирус. Он должен был остаться в Турине на изоляции.
- Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино заразился коронавирусом COVID-19. В пресс-службе отметили, что у главы FIFA легкие симптомы болезни. Он будет на карантине не менее десяти дней.