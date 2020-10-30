Об этом сообщается на сайте Ювентуса.

В клубе отметили, что отрицательный тест позволит футболисту завершить самоизоляцию и вернуться к тренировкам с командой. Однако перед этим он пройдет медицинский осмотр.

35-летний португалец находился на самоизоляции в течение 19 дней и пропустил 4 поединка “Ювентуса”, один из которых был против киевского “Динамо”. Пока неизвестно, выйдет ли Роналду на поле в матче Серии А против Специи первого ноября.