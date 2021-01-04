Португальский футболист Криштиану Роналду стал самым популярным пользователем Instagram - у него более четверти миллиарда подписчиков.

Об этом сообщают #Буквы со ссылкой на Instagram футболиста.

По числу подписчиков нападающий итальянского “Ювентуса” уступает лишь официальному аккаунту самого Instagram, на который подписаны 383 млн пользователей.

Вторым по популярности в Instagram аккаунтом является страница американской певицы Арианы Гранде (214 млн подписчиков). Следующий – аккаунт актера и бывшего рестлера Дуэйна Джонсона, также известного по прозвищу “Скала” (209 млн).

Среди футболистов после Роналду самыми популярным являются: аккаунты капитана “Барселоны” Лионеля Месси (174 млн) и форварда ПСЖ Неймара (144 млн).