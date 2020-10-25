Об этом сообщает Sky Sport Italia.

У игрока “Ювентуса” тесты по-прежнему показывают положительный результат, значит он еще болен, а организм еще не выработал антитела.

Из-за заражения COVID-19 Роналду не попал в заявку “Ювентуса” на матч чемпионата Италии против “Вероны”, который состоится сегодня.

До этого сообщалось, что, если тест футболиста окажется отрицательным – он сможет играть.

Также под вопросом участие Роналду в матче 2-го тура Лиги чемпионов против “Барселоны” 28 октября. Он сможет выйти на поле только в том случае, если получит отрицательный тест за сутки до матча.

К слову, у Роналду нет никаких симптомов болезни, он на самоизоляции.