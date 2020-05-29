Ролик опубликован на официальном YouTube-канале ROSALÍA.

“Трэвис – артист, которым я восхищалась с самого начала своей карьеры, и я не могу представить себе лучшего исполнителя, с которым можно было бы сотрудничать в этой песне. Я чувствую, что сейчас самое время выпустить эту песню, после многих месяцев пребывания в изоляции, отсутствия свободы или общения с людьми, которых мы любим. Я надеюсь, что “TKN” даст вам энергию, заставит вас танцевать и даст силы, если вы переживаете трудные времена”, – сказала певица в комментарии изданию Variety.

По информации Vulture, клип скорее всего был снят до начала пандемии коронавируса.

В видео ROSALÍA и Трэвис вместе с группой детей танцую, играют и едят огромный пончик.