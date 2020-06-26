Российская певица Наташа Королева, которая родилась в Киеве, сняла клип на песню "Давай гуляй", которую исполнила на украинском языке.

Об этом она написала в Instagram.

На видео Королева появилась в вышитой блузе, веночке с лентами и кружевных волосипедках. Для создания колорита украинского села в клипе показали огорожу с горшками, нарисованные подсолнухи и тыкву.

По сюжету, героиня Королевой нравится трактористу, но не может принять его ухаживаний.

К слову, артистка рассказала, что тракторист из клипа вполне реальный, это не актер. Парня зовут Дмитрий и он из Черновцов.

“Простой парень Димон из Черновцов, который рос на моих песнях, работает в нашем городе трактористом-механиком! Мог ли он представить, что жизнь так повернется и Он станет героем моего нового видео?! Удивительная штука – жизнь» Народная песня – народный герой”, – написала певица.

Сам Дмитрий в комментариях отметил, что даже и не мечтал стать героем клипа своей кумирки.

“Раньше мечтал сфотографироваться с Наташей, но, чтобы сняться в клипе – это просто для меня просто бомба. Наташа, Вы потрясающая женщина. Спасибо вам за все и тем людям кто имеет отношение к этому клипу”, – написал он.

Стоит отметить, что Королева родилась в столице Украины, но впоследствии переехала в Москву, где жила и работала с российским композитором Игорем Николаевым. Сейчас она замужем за Сергеем Глушко (Тарзан).