Об этом она написала в Instagram.
На видео Королева появилась в вышитой блузе, веночке с лентами и кружевных волосипедках. Для создания колорита украинского села в клипе показали огорожу с горшками, нарисованные подсолнухи и тыкву.
По сюжету, героиня Королевой нравится трактористу, но не может принять его ухаживаний.
К слову, артистка рассказала, что тракторист из клипа вполне реальный, это не актер. Парня зовут Дмитрий и он из Черновцов.
“Простой парень Димон из Черновцов, который рос на моих песнях, работает в нашем городе трактористом-механиком! Мог ли он представить, что жизнь так повернется и Он станет героем моего нового видео?! Удивительная штука – жизнь» Народная песня – народный герой”, – написала певица.
Сам Дмитрий в комментариях отметил, что даже и не мечтал стать героем клипа своей кумирки.
“Раньше мечтал сфотографироваться с Наташей, но, чтобы сняться в клипе – это просто для меня просто бомба. Наташа, Вы потрясающая женщина. Спасибо вам за все и тем людям кто имеет отношение к этому клипу”, – написал он.
Стоит отметить, что Королева родилась в столице Украины, но впоследствии переехала в Москву, где жила и работала с российским композитором Игорем Николаевым. Сейчас она замужем за Сергеем Глушко (Тарзан).
- В октябре 2016 года Служба безопасности Украины запретила въезд Королевой в нашу страну сроком на пять лет. Как указывали в СБУ, запрет был вынесен, так как певица “поддерживает действия Российской Федерации по аннексии территории АР Крым”.
- В марте 2017 года Окружной административный суд Киева обязал Службу безопасности Украины предоставить основания для решения о 5-летнем запрете на въезд в Украину для певицы Наташи Королевой.
- В июне 2018 года Кассационный административный суд Верховного Суда признал законным вынесение Службой безопасности Украины в 2016 году запрета на въезд в Украину российской певице Наташе Королевой (Наталье Порывай).
- В сентябре 2018-го Королева подала иск в Европейский суд по правам человека из-за запрета на въезд в Украину.