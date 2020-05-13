Об этом артист сообщил в своем Instagram.
По словам рэпера, магазин принадлежащего ему стритвер-бренда LUGANG откроется в украинской столице после карантина.
“Я с крутой новостью-мой бренд LUGANG теперь можно приобрести на территории Украины, а именно в Киеве) Сейчас магазин работает онлайн, но как только закончится карантин, магазин откроется и вы сможете познакомиться с брендом, померить вещи и быть на стиле. А сейчас заказывайте доставку”, — написал Долматов.
Помимо этого, Guf анонсировал тур по 8 городам Украины. Даты запланированных выступлений артист не назвал.
“Украина… Хей-йоу, як настрой хлопчики и дивчины? В общем-то мы снова летим на Украину. Не хочу загадывать, но будет уверен, что будет сильно”, — зачитал рэпер в треке, записанном для видео об открытии магазина.
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Всем привет) Я с крутой новостью-мой бренд @lugang.ru теперь можно приобрести на территории Украины, а именно в Киеве) Сейчас магазин @og.store.ua работает онлайн, но как только закончится карантин, магазин откроется и вы сможете познакомиться с брендом, померить вещи и быть на стиле. А сейчас заказывайте доставку) Будь с нами , будь в LUGANG 🤙🏼
Напомним, в марте 2016 года в нескольких городах Украины должны были состояться концерты Guf’а, однако они были отменены, поскольку исполнителю запретили въезд в страну.
Известно, что еще в 2015 году с требованием запретить артисту въезд в страну в Службу безопасности Украины обратилась инициативная группа “Видсич”. Причиной тому послужили неоднократные выступления Guf’а в незаконно аннексированном Крыму.
Отметим, с тех пор артист не раз давал концерты на полуострове. Видеозаписи выступлений с легкостью можно найти в Сети.
В интервью российской журналистке, телеведущей и кандидатке в президенты РФ на выборах 2018 года Ксении Собчак Guf заявил, что дает концерты в Крыму потому, что ему “все равно, кто платит”.
- В сентябре прошлого года в РФ разгорелся скандал. Рэперы Тимати и Гуф за сутки до выборов выпустили совместный трек, в котором похвалили мэра Москвы.