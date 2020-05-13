Рэпер из РФ Алексей Долматов (Guf), неоднократно выступавший в Крыму после незаконной аннексии, заявил, что откроет магазина в Киеве, и анонсировал тур по Украине.

Об этом артист сообщил в своем Instagram.

По словам рэпера, магазин принадлежащего ему стритвер-бренда LUGANG откроется в украинской столице после карантина.

“Я с крутой новостью-мой бренд LUGANG теперь можно приобрести на территории Украины, а именно в Киеве) Сейчас магазин работает онлайн, но как только закончится карантин, магазин откроется и вы сможете познакомиться с брендом, померить вещи и быть на стиле. А сейчас заказывайте доставку”, — написал Долматов.

Помимо этого, Guf анонсировал тур по 8 городам Украины. Даты запланированных выступлений артист не назвал.

“Украина… Хей-йоу, як настрой хлопчики и дивчины? В общем-то мы снова летим на Украину. Не хочу загадывать, но будет уверен, что будет сильно”, — зачитал рэпер в треке, записанном для видео об открытии магазина.

Напомним, в марте 2016 года в нескольких городах Украины должны были состояться концерты Guf’а, однако они были отменены, поскольку исполнителю запретили въезд в страну.

Известно, что еще в 2015 году с требованием запретить артисту въезд в страну в Службу безопасности Украины обратилась инициативная группа “Видсич”. Причиной тому послужили неоднократные выступления Guf’а в незаконно аннексированном Крыму.

Отметим, с тех пор артист не раз давал концерты на полуострове. Видеозаписи выступлений с легкостью можно найти в Сети.

В интервью российской журналистке, телеведущей и кандидатке в президенты РФ на выборах 2018 года Ксении Собчак Guf заявил, что дает концерты в Крыму потому, что ему “все равно, кто платит”.