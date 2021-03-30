Об этом рассказал исполнительный директор Razer Мин-Лян Тан в интервью Yahoo Finance.

Концепт маски Razer Project Hazel, которую производитель назвал “самой умной в мире”, впервые был показан на выставке CES 2021.

Project Hazel – это высокотехнологичная маска с прозрачной передней крышкой, а также со встроенным микрофоном и динамиком, которые могут усилить ваш голос. Она также имеет активную вентиляцию воздуха, которая так же эффективна, как медицинская маска N95, и имеет подсветку RGB (красно-сине-зеленые светодиоды).

Теперь же Мин-Лян Тан объявил о планах запуска такой маски в серийное производство.

“Мы поняли, что даже при вакцинации, о которой мы слышим, вы все равно должны быть защищены, потому что все еще существует фактор риска, заключающийся в том, что, даже если вы вакцинированы, вам все равно нужно быть невероятно осторожным. Во-вторых, есть также много стран, которые вряд ли получат необходимое количество вакцин в ближайшие год или даже два, поэтому в путешествии всем следует быть очень осторожными. Project Hazel станет реальностью”, – отметил он.

При этом Тан не уточнил, когда маска поступит в продажу, и сколько она будет стоить.