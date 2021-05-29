Про це повідомляє Deadline.
Еванс зіграє Едмунда Бріджертона, люблячого і відданого чоловіка, чиє справжнє кохання з Вайолет Бріджертон (Рут Геммелл) подарувало їм восьмеро дітей. Він зображений нескінченно терплячим і добрим батьком, який найбільше пишається тим, що веде свого старшого сина Ентоні (Джонатан Бейлі) життям.
Еванс долучиться до численного складу, який охоплює новачків у франшизі, — Симон Ешлі, Чарітру Чандран, Шеллі Конн, Калама Лінча і Руперт Янг.
Також до своїх ролей у проєкті повернуться Фібі Дайневор, Нікола Кохлан, Клаудіа Джессі та Рубі Баркер.
Історична романтична драма розповідає про скандали й плітки в британському аристократичному суспільстві XIX століття. Сюжет розгортається навколо дівчини Дафни Бріджертон і неодруженого герцога Гастінгса, за непростими стосунками яких спостерігає вся англійська знать.
If it’s in @deadline then it’s happening… https://t.co/pu65AeE6za via @Deadline
— Rupert Evans (@rupert_evans) May 28, 2021
- Раніше стало відомо, що одну з головних жіночих ролей у другому сезоні серіалу “Бріджертони” за романами Джулії Куїн зіграє акторка Симон Ешлі.