Об этом сообщают #Буквы.

В этом году, в связи с пандемией коронавируса песенный конкурс “Евровидение” отменили, потому YouTube и Европейский вещательный союз (EBU) в партнерстве создали проект “Eurovision Song Celebration 2020”.

Премьера состоится эксклюзивно на YouTube-канале “Евровидения” уже сегодня, 12 мая в 22:00 по киевскому времени. Второй концерт состоится в четверг, 14 мая, также в 22:00.

В проект представят все песни исполнителей “Евровидение” 2020 года, а также контент от авторов YouTube, в частности интервью с исполнителями.

Выступление участника от Украины группы Go_A можно будет увидеть в сегодняшней трансляции.