Фото работ опубликованы на сайте дизайнера и в ее Instagram.

Во время пандемии дизайнеры по время миру активизировали и начали создавать уникальные маски для лица всевозможных цветов, фактур и стилей.

Среди этого многообразия есть и такие, вид которых наводит ужас. Именно такие модели создает 27-летний дизайнер из Исландии Ирурари Йоханнсдоттир. На вязанных масках, созданных ею, изображены огромные губы, зубы и объемные языки (иногда даже несколько одновременно).

Фото: Ýrúrarí / Instagram

Фото: Ýrúrarí / Instagram

Фото: Ýrúrarí / Instagram

На некоторых масках рты напоминают человеческие, на других — похожи на монстров. Их создательница шутит, что они нужны для того, что “побудить людей держаться подальше”.

Фото: Ýrúrarí / Instagram

Фото: Ýrúrarí / Instagram

Под каждым фото дизайнер напоминает, что эти маски были сделаны ею для развлечения во время карантина. Они не защищают от болезней и не продаются.

“Эти маски не защищают. Я не делала их для продажи. Я просто связала их. Оставайтесь в здравом уме и, пожалуйста, берегите себя”, — написала она.

Фото: Ýrúrarí / Instagram

  • Центры по контролю и профилактике заболеваний США ранее пересмотрели свои руководства по защите от коронавируса, рекомендовав людям выходить на улицу в хлопковых масках. Теперь маски для лица могут бросить вызов популярности кроссовок.