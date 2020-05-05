Дизайнер из Исландии создает вязанные маски для лица с необычным и пугающим дизайном.

Фото работ опубликованы на сайте дизайнера и в ее Instagram.

Во время пандемии дизайнеры по время миру активизировали и начали создавать уникальные маски для лица всевозможных цветов, фактур и стилей.

Среди этого многообразия есть и такие, вид которых наводит ужас. Именно такие модели создает 27-летний дизайнер из Исландии Ирурари Йоханнсдоттир. На вязанных масках, созданных ею, изображены огромные губы, зубы и объемные языки (иногда даже несколько одновременно).

На некоторых масках рты напоминают человеческие, на других — похожи на монстров. Их создательница шутит, что они нужны для того, что “побудить людей держаться подальше”.

Под каждым фото дизайнер напоминает, что эти маски были сделаны ею для развлечения во время карантина. Они не защищают от болезней и не продаются.

“Эти маски не защищают. Я не делала их для продажи. Я просто связала их. Оставайтесь в здравом уме и, пожалуйста, берегите себя”, — написала она.