Об этом сообщается на сайте премии.

Обычно премию вручают в январе, но в этом году дату сначала изменили из-за пандемии, а потом из-за того, что она совпала с датой вручения музыкальной премии “Грэмми”.

В этом году лидерами по числу номинаций на SAG Awards стали сериалы “Корона” и “Шиттс Крик”, а скончавшийся в прошлом году Чедвик Боузман вошел в историю SAG Awards как первый актер, получивший четыре номинации за один год. Он был удостоен посмертной награды в номинации “Лучшая мужская роль” за роль в фильме “Ма Рейни: Мать блюза”. Награду от его имени приняла супруга Боузмана Симона Ледвард.

Среди полнометражных работ лидерами по числу номинаций были картины Джорджа С. Вольфа “Ма Рейни: Мать блюза”, “Минари” Ли Айзека Чуна и “Суд над чикагской семеркой” режиссера Аарона Соркина.

Итак, полный список победителей:

Кино

Лучший актерский состав — “Суд над чикагской семеркой” (The Trial of the Chicago 7)

Лучшая мужская роль — Чедвик Боузман, “Ма Рейни: Мать блюза” (Ma Rainey’s Black Bottom)

Лучшая женская роль — Виола Дэвис, “Ма Рейни: Мать блюза” (Ma Rainey’s Black Bottom)

Лучшая мужская роль второго плана — Дэниел Калуя, “Иуда и черный мессия” (Judas and the Black Messiah)

Лучшая женская роль второго плана — Юн Е-джон, “Минари” (Minari)

Телевидение

Лучший актерский состав в драматическом сериале — “Корона” (The Crown)

Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Джейсон Бейтман, “Озарк” (Ozark)

Лучшая женская роль в драматическом сериале — Джиллиан Андерсон, “Корона” (The Crown)

Лучший актерский состав в комедийном сериале — “Шиттс Крик” (Schitt’s Creek)

Лучшая мужская роль в комедийном сериале — Джейсон Судейкис, “Тед Лассо” (Ted Lasso)

Лучшая женская роль в комедийном сериале — Кэтрин О’Хара, “Шиттс Крик” (Schitt’s Creek)

Лучшая мужская роль в ТВ-фильме или мини-сериале — Марк Руффало, “Я знаю, что это правда” (I Know This Much Is True)

Лучшая женская роль в ТВ-фильме или мини-сериале — Аня Тейлор-Джой, “Ход королевы” (The Queen’s Gambit).