Мексикано-американська актриса Сальма Гаєк розповіла, що важко перехворіла на коронавірус і перебувала на межі смерті.

Про це вона повідомила в інтерв’ю виданню Variety.

Актриса зізналася, що її навіть під’єднали до апарату штучної вентиляції легенів, і вона провела близько семи тижнів в ізоляції у своєму будинку.

“Мій лікар благав мене лягти в лікарню, тому що мені було дуже погано. Але я сказала: ні, краще померти вдома”, – розповіла вона.

Гаєк каже, що попри те, що від хвороби вона оговталася, наслідки все ще позначаються на її стані – в актриси з’явилася постійна втома. За її словами, вона безвідповідально поставилася до хвороби, і зараз має задишку.