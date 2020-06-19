Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Хайек будет сотрудничать с сервисом от имени своей компании Ventanarosa. Согласно соглашению, HBO Max получит право первым узнавать обо всех потенциальных проектах Ventanarosa и заниматься их дальнейшим развитием.

“Мы рады присоединиться к HBO Max и WarnerMedia. Их команда увлеченных, талантливых и непредубежденных руководителей является большой поддержкой в нашей миссии по созданию высококачественного глобального телевидения, которое исследует и отмечает разнообразие и инклюзивность”, – заявила актриса.