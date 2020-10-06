Десятилетняя выдра Харрис из заповедника Cornish Seal Sanctuary в британском графстве Корнуолл нашла любовь через интернет после смерти партнерши.

Об этом сообщает CNN.

В августе Харрис остался один – умерла его партнерша, 16-летняя выдра Абрикоска. Сотрудники заповедника помогли животному справиться с утратой и сделали для него свой “сайт знакомств” – страничку в интернете с его фотографиями и анкетой.

Харриса описали как очень внимательного, хорошего слушателя и любителя обниматься, а требованием к избраннице было быть “значимой выдрой” – игра слов – significant otter – significant other (вторая половинка).

Команда Cornish Seal Sanctuary разослала фотографии Харриса другим заповедникам и получила ответ – центр Sea Life в Скарборо откликнулся и прислал фото выдры Тыквы, которая тоже недавно потеряла партнера и осталась одна.

Харриса повезут на “смотрины” в Скарборо, чтобы Тыкве было проще к нему привыкнуть в своей среде.