Американская рэп-певица Азилия Бэнкс в Сети раскритиковала русскую кухню, заявив, что блюда этой кухни "одни из самых варварских, крестьянских".

Об этом сообщают #Буквы.

Несколько дней назад 29-летняя рэп-исполнительница из США Азилия Бэнкс поделилась в Twitter фото и видео, на которых она готовит курицу, фаршированную овощами.

About to bake a chicken pic.twitter.com/UBElJ4On1A — AZEALIA BANKS (@AZEALIA_2020) April 21, 2020

Певица подробно расписала для подписчиков рецепт приготовления блюда.

“Нарезать лук и засунуть его в добычу, уже есть где есть соль. Почистить пять морковок и засунуть их в з*дницу курице, капнуть соевого соуса, помассировать курицу и отправить в духовку на 45 минут”, – написала певица.

Shave five carrots and shove them up the chickens ass as well. Do a last minute drop of soy sauce on top the bird to *mildly* flavor the skin and combat the sweetness of the carrots. Massage the chicken inside the bag then Tie the oven bag up and place in oven at 425 for an hour. pic.twitter.com/H0vbBFefCP — AZEALIA BANKS (@AZEALIA_2020) April 21, 2020

Также Азилия Бэнкс показала получившееся в результате блюдо.

Не все подписчики оценили по достоинству кулинарные способности исполнительницы. В частности, русскоязычный пользователь с ником “Азилия Бэнкс хейт аккаунт” выразил удивление по поводу того, что Бэнкс готовит плохо, а музыку делает хорошую.

Певица на критику отреагировала. Она ответила пользователю, что считает русскую кухню “варварской” и крестьянской”.

“Блюда русской кухни – одни из самых варварских, крестьянских блюд, которые я когда-либо видела. Пожалуйста, съешьте оленьи щеки и свеклу, а затем помойте свою з*дницу в городском колодце”, – ответила она.

При этом она похвасталась своими навыками приготовления русских блюд, заверив комментатора, что не уступает в этом его матери и бабушке.

“Сначала принеси мне матрешку и медовый пирог. И блины с икрой. Но держи все остальное в этой ужасной кухне при себе, пожалуйста. Потому что, поверь, эта черная женщина прямо здесь делает салат оливье и медовый торт лучше, чем твоя мама. Я готовлю блины лучше, чем твоя бабушка, и собираю свою собственную икру из моей водяной курочки. Не играй, мы можем сражаться, лол”, — добавила она.

В результате под твитом Бэнкс появилось множество комментаторов, которые начали рассказывать ей о богатстве русской кухни.

– svekolnik (cold borsch on beetroot "juice" or kefir)

– russian dumplings

– okroshka (cold soup on kvas or kefir, suitable for summer)

– rassolnik (sour soup) pic.twitter.com/UlFRlbSoU5 — riot ön an empty street (@THATSMYN1NJAWAY) April 22, 2020