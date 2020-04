Об этом сообщают #Буквы.

Несколько дней назад 29-летняя рэп-исполнительница из США Азилия Бэнкс поделилась в Twitter фото и видео, на которых она готовит курицу, фаршированную овощами.

Певица подробно расписала для подписчиков рецепт приготовления блюда.

“Нарезать лук и засунуть его в добычу, уже есть где есть соль. Почистить пять морковок и засунуть их в з*дницу курице, капнуть соевого соуса, помассировать курицу и отправить в духовку на 45 минут”, – написала певица.

Shave five carrots and shove them up the chickens ass as well. Do a last minute drop of soy sauce on top the bird to *mildly* flavor the skin and combat the sweetness of the carrots. Massage the chicken inside the bag then Tie the oven bag up and place in oven at 425 for an hour. pic.twitter.com/H0vbBFefCP

— AZEALIA BANKS (@AZEALIA_2020) April 21, 2020