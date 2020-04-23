Об этом сообщают #Буквы. 

Несколько дней назад 29-летняя рэп-исполнительница из США Азилия Бэнкс поделилась в Twitter фото и видео, на которых она готовит курицу, фаршированную овощами.

Певица подробно расписала для подписчиков рецепт приготовления блюда.

“Нарезать лук и засунуть его в добычу, уже есть где есть соль. Почистить пять морковок и засунуть их в з*дницу курице, капнуть соевого соуса, помассировать курицу и отправить в духовку на 45 минут”, – написала певица.

Также Азилия Бэнкс показала получившееся в результате блюдо.

Не все подписчики оценили по достоинству кулинарные способности исполнительницы. В частности, русскоязычный пользователь с ником “Азилия Бэнкс хейт аккаунт” выразил удивление по поводу того, что Бэнкс готовит плохо, а музыку делает хорошую.

Певица на критику отреагировала. Она ответила пользователю, что считает русскую кухню “варварской” и крестьянской”.

“Блюда русской кухни – одни из самых варварских, крестьянских блюд, которые я когда-либо видела. Пожалуйста, съешьте оленьи щеки и свеклу, а затем помойте свою з*дницу в городском колодце”, – ответила она.

При этом она похвасталась своими навыками приготовления русских блюд, заверив комментатора, что не уступает в этом его матери и бабушке.

“Сначала принеси мне матрешку и медовый пирог. И блины с икрой. Но держи все остальное в этой ужасной кухне при себе, пожалуйста. Потому что, поверь, эта черная женщина прямо здесь делает салат оливье и медовый торт лучше, чем твоя мама. Я готовлю блины лучше, чем твоя бабушка, и собираю свою собственную икру из моей водяной курочки. Не играй, мы можем сражаться, лол”, — добавила она.

В результате под твитом Бэнкс появилось множество комментаторов, которые начали рассказывать ей о богатстве русской кухни.

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