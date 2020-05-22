Многие популярные производители кроссовок не раз создавали модели, посвященные марихуане и предназначенные для ее хранения.

Журнал Input опубликовал подборку самых знаменитых кроссовок, посвященных марихуане.

Журналисты отметили, теперь, когда марихуана легализована в нескольких штатах США и ​​широко распространена во всех регионах мира, даже такие гиганты, как Nike и Adidas, празднуют 20 апреля (дата 4/20 совпадает с популярным временем употребление марихуаны).

Многие производители кроссовок уже не один год к этой знаковой дате выпускают необычные модели кроссовок, посвященные марихуане.

Вот некоторые из них:

éS от Чада Муски

В 1997 году американский скейтбордист, ставший основателем американского бренда обуви Supra, совместно с маркой Circa создал первую модель кроссовок, посвященную марихуане.

Его кроссовки éS стали первыми в истории, оснащенными специальным потайным карманом для хранения марихуаны.

Идея Муска в будущем была неоднократно заимствована такими обувными гигантами, как Nike и Adidas.

Nike SB Dunk Low

Первая модель от Nike, посвященная теме употребления конопли, была выпущена в 2004 года. Тогда бренд выпустил модель Nike Dunk Low Pro SB Bonsai Hemp. И она была связана с марихуаной не только цветом.

Модель была представлена 20 апреля. Изготовлено было всего 420 пар.

Заполучить их было практически невозможно. Стоимость редких кроссовок у перекупщиков сегодня составляет более 1 тысячи долларов.

Nike SB Dunk High ”Shunk”

В 2010 году Nike снова выпустили кроссовки с мотивами марихуаны. Они были выполнены из замши в фиолетовом и зеленом оттенках.

На стельках был необычный принт — рисунок скунса с покрасневшими глазами. Модель также была оснащена специальным потайным карманом.

Nike Dunk SB High Cheech & Chong

Год спустя, в 2011 году, Nike выпустили еще одну преображенную модель Dunk High. Связь этой модели с марихуаной не так очевидна.

Она выполнена в белом и красном цветах и носит название Cheech & Chong. Так же называется американский комедийный дуэт Ричарда “Чича” Марина и Томми Чонга. Они выступали в образе хиппи и латиноамериканца, которые любили курить коноплю.

Saucony Grid SD “Kushwacker”

В 2015 году журнал Sneaker Freaker совместно с Saucony создали модель Grid SD “Kushwacker” в фиолетовом цвете.

Дизайн модели вдохновлен песней Джимми Хендрикса “Purple Haze”, которую из-за неоднозначности текста часто трактуют как воспроизведение психоделического опыта автора. Сам Хендрикс характеризовал ее как песню о любви.

Adidas Bait x Stan Smith Vulc “Happy 420”

В 2016 году появилась модель Adidas Bait “Happy 420”, созданная совместно со Стэном Смитом. Верхняя часть кроссовок была украшена рисунком камней, а также одним довольным смайликом. В язычке кроссовок — потайной карман.

Nike SB Dunk Mid White Widow

В 2018 году дизайнер Тодд Братруд и Nike создали кроссовки Dunk Mid White Widow, выполненные в белом, красном и салатовом цветах.

Название White Widow (“Белая Вдова”) одновременно носят гибридный сорт психотропной конопли и один из видов пауков.

Adidas SAMBA 420 Cannabis

В 2019 году Adidas выпустили обновленную модель Samba во все том ярком фиолетовом цвете. Модель была оснащена потайным карманов и надписью “Good Vibes”.

Под прозрачной резиной подошвы надписи “4” и “20”.

Nike SB Dunk High 420 Reverse Skunk

В 2020 Nike порадовали фанатов, выпустив обновленную версию модели 2010 года с рисунком скунса на стельке.

Она выполнена из замши похожих оттенков, однако основной цвет фиолетовый. Она носит название “Reverse Skunk” (“Перевернутый скунс”.