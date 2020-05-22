Украинская знаменитость Санта Димопулос 21 мая отпраздновала 33-й день рождения. В этот вечер она устроила танцы на столе.

Видео с празднования опубликовано в Instagram.

Санта, в первую очередь, поздравила саму себя с 33-летием, отметив, что прошедший год стал для нее знаковым, так как она родила дочь. Также она написала, что за год ее “энергетика стала сильнее, сердце добрее”.

“Я понимаю свое место в жизни, и у меня есть цели”, – написала она.

В свой день рождения она предложила подписчикам сделать ей подарок посредством участия в благотворительном проекте, в рамках которого нужно собрать 100 тысяч гривен для малообеспеченных семей.

О Санте в мире шоу-бизнесса знают, как об экс-солистке двух женских коллективов – Queens и “ВИА Гра”. В “ВИА Гре” Санта пела всего год – с декабря 2011 по октябрь 2012. Она покинула коллектив, чтобы заниматься сольной карьерой.

Также она участвовала в третьем сезоне украинской “Фабрики звезд” и была солисткой группы “Седьмое небо”.

В 2014 году с подругой Юлией Ковалевой открыли в Киеве бутик Gold Vintagе. Здесь знаменитые люди могут отдать свои вещи, как в комиссионный магазин или же приобрести то, что им нравится.

Что касается личной жизни Санты, в 2008 году она родила сына Даниэля от украинского шоумена Андрея Джеджулы, с которым жила в гражданском браке с 2007 по 2010 год.

В 2012 году она вышла замуж за бизнесмена Владимира Самсоненко. Спустя год пара развелась, а сама Санта заявила, что их свадьба была фейковой.

В 2015 году Санта официально вышла замуж во второй раз. На этот раз ее избранником стал совладелец сети спортивных клубов “Спортлайф” Игорь Кучеренко. В браке родилась дочь София.

Возвращаясь к дню рождению Санты, она пригласила подруг – Алину Алиеву, Алину Косичкину, Алену Киперман и Асю Мхитарян. Также на вечеринке были их мужья.

Активно ход празднования в Instagram показывала Алина Алиева – дочь бизнесмена Вагифа Алиева и сестра Нателлы Крапивиной, продюсера певицы Светланы Лободы.

Стоит отметить, что сейчас Алиева позиционирует себя, как владелица салона красоты SORELLE (Киев).

Что касается ее отца, Вагифа Алиева, по состоянию на 2019 год, он занимал 18 место в рейтинге самых богатых украинцев. Его состояние оценивалось в 385 миллионов долларов. Он занимается строительством крупных торговых центров. В 2003 году он построил торговый центр класса премиум “Мандарин-Плаза” на Бессарабке и расположенный в пристройке бизнес-центр “Доминант”. Также ему принадлежит бизнес-центр “Парус” и открытый в 2016 году ТРЦ Lavina Mall. Всего Алиев планирует построить в Киеве 10 крупнейших торговых центров.

В 2019 сообщалось, что Алиев планирует открыть Blockbuster Mall на 350 тыс. кв. м. Его же компании принадлежит Ocean Mall (300 тыс. кв. м), а также недостроенные Lesnaya Mall (300 тыс. кв. м) и Hippodrome Mall (450 тыс. кв. м).

Алина Косичкина, которая танцевала с Сантой на столе, была на праздновании с супругом Дмитрием Заходякиным. Они владеют сетью магазинов-кафе “Хлебный” в столице. Также они основатели столичной сети трендовых ресторанов “The…”, которые продали около года назад.

Также была на вечеринке Алена Киперман (Гайваненко) жена Михаила Кипермана бизнес-партнера олигарха Игоря Коломойского. Его состояние в 2018 году оценивали в $190 млн. На видео видно, как Алена подносит бокал с шампанским к сумке в форме собаки бренда HECTOR BAG, а потом целует сумку (возможно, для фото).

Стоимость таких сумок стартует от 1,5 тысячи евро. Они продаются в единственном экземпляре.

Активно делилась фото и видео с вечеринки основательница Asthik Group Ася Мхитарян. Она – владелица бутиков Valentino, Marni и Agent Provocateur, профессиональный байер, основатель Buro247 Ukraine. В прошлом году она заявила о том, что разводится с супругом Дмитрией Евенко, владельцем бренда IENKI IENKI. Его называли одним из главных fashion-бизнесменов в Украине, которые последние два года попадали в список самых влиятельных людей в сфере моды по версии издания The Business of Fashion — BoF 500.

Но на видео он был на вечеринке и танцевал с супругой.

Брат Аси – президент корпорации “Познякижилстрой” Артур Мхитарян.

Их отец – Нвер Мхитарян – украинский политик, нардеп двух созывов от “Партии регионов”. Он был членом комитета строительства и жилищно-коммунального хозяйства с 2007 года. Директор Института возобновляемой энергетики НАН Украины.