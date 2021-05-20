Замість Саманти Паркер, роль якої зіграла Кім Кеттролл, у продовженні серіалу “Секс і місто”з’являться двоє нових персонажів. Одного з них зіграє 45-річна акторка Сара Рамірес.

Про це повідомляє видання Deadline з посиланням на виконавчого продюсера картини Майкла Кінга.

Зазначається, що Рамірес зіграє небінарну людину, яка не відносить себе до жодної статі. Персонажа Рамірес звуть Че Діас – комік, в подкастах якої часто з’являється Керрі Бредшоу.

“Че – велика людина з великим серцем, чиє чудове почуття гумору і прогресивний людський погляд на гендерні ролі зробили її подкаст дуже популярним”, – повідомляє джерело.

До речі, у реальному житті акторка Сара Рамірес також вважає себе небінарною людиною. Минулого року вона зробила камінг-аут.

За даними видання, творці проєкту вирішили додати в серіал расового розмаїття. Так і з’явився персонаж Рамірес.

Як відомо, стрімінговий сервіс HBO Max перезапускає культовий серіал “Секс і місто”. Однак на фільмування погодилися не всі актори. Кім Кеттролл, яка зіграла Саманту Джонс, не братиме участі у зніманні продовження серіалу.

Причин HBO не повідомляла, однак відомо, що у Кеттролл останніми роками були напружені стосунки з командою шоу, зокрема з Сарою Джессікою Паркер, інформує агентство BBC. Так, у 2017 році Кеттролл заявила, що “ніколи не дружила” зі своїми колегами по серіалу. Вона повідомила про “токсичні стосунки” і відмовилася від участі в третьому фільмі “Секс і місто”.