Комедийный актер Саша Барон Коэн в образе кантри-музыканта исполнил на сцене консервативного митинга в Вашингтоне расистскую песню о Бараке Обаме и COVID-19.

Об этом сообщает издание Variety.

В субботу, 27 июня, актер Саша Барон Коэн, известный ролью казахского журналиста Бората в одноименном комедийном фильме, пробрался на митинг “Марш за наши права”, организованный консервативной организацией “Вашингтон три процента”.

Комик был одет в комбинезон, рубашку и шляпу. Он представился лидером комитета по политическим действиям (PAC), который якобы хотел стать спонсором митинга.

Во время митинга Коэн поднялся на сцену и исполнил расистскую пеcню, в которой упомянул бывшего президента США Барака Обаму, политика Хиллари Клинтон, главного инфекциониста США Энтони Фаучи, Всемирную организацию здравоохранения и “уханьский грипп”.

“Обама, что мы будем делать? Заразите его уханьским гриппом. Хиллари Клинтон, что мы будем делать? Заприте ее, как мы привыкли делать. Фаучи не отличает голову от задницы. Должно быть, он курит траву. Я не вру, это не шутки. Коронавирус — обман либералов. Доктор Фаучи что мы будем делать? Заразите его уханьским гриппом. ВОЗ, что мы будем делать? Порубите их, как рубят саудовцы”, — пел Коэн.

В это время группа людей, которых привел комик, следила за тем, чтобы организаторы мероприятия не сорвали его выступление. Стоит отметить, что некоторые участники митинга подпевали комику.

Sacha Baron Cohen infiltrated the Washington militia event in Olympia today. A last-minute big donor paid to sponsor the event, and hire security & then that security kept the organizers from getting on stage to stop Cohen "Whatcha gonna do? Chop em up like the Saudis do". 😂 pic.twitter.com/qnYMNYLv1l — Justice for Floyd ➡️ I Can't Breathe (@InsideASCIF) June 28, 2020