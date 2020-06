Об этом сообщает издание Variety.

В субботу, 27 июня, актер Саша Барон Коэн, известный ролью казахского журналиста Бората в одноименном комедийном фильме, пробрался на митинг “Марш за наши права”, организованный консервативной организацией “Вашингтон три процента”.

Комик был одет в комбинезон, рубашку и шляпу. Он представился лидером комитета по политическим действиям (PAC), который якобы хотел стать спонсором митинга.

Во время митинга Коэн поднялся на сцену и исполнил расистскую пеcню, в которой упомянул бывшего президента США Барака Обаму, политика Хиллари Клинтон, главного инфекциониста США Энтони Фаучи, Всемирную организацию здравоохранения и “уханьский грипп”.

В это время группа людей, которых привел комик, следила за тем, чтобы организаторы мероприятия не сорвали его выступление. Стоит отметить, что некоторые участники митинга подпевали комику.

Sacha Baron Cohen infiltrated the Washington militia event in Olympia today.

A last-minute big donor paid to sponsor the event, and hire security & then that security kept the organizers from getting on stage to stop Cohen

"Whatcha gonna do? Chop em up like the Saudis do".

