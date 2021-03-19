Американская порноактриса Саша Грей, которая в апреле 2011 года завершила карьеру, приготовила борщ.

Ролик опубликован на YouTube-канале Грей.

“Сегодня в разделе “Секретный соус” я отвечу на популярную просьбу. Наконец-то приготовлю борщ”, – отметила она.

По словам Саши, борщ – это свекольный суп, в который в зависимости от региона можно добавлять различные виды мяса и овощей. Блюдо было создано в Украине и с тех пор распространилось по всему миру.

“Сейчас это довольно распространено в таких странах, как Россия, Польша и Литва. Приготовьте ложки и миски, чтобы окунуться лицом в эту горячую и насыщенную серию”, – добавила актриса.

В самом ролике Грей говорит набор слов на русском языке: “Привет, водка, борщ, хорошо, пожалуйста, до свидания, как дела”, после чего приступает к готовке.

Для своего борща она использовала: свеклу, капусту, картофель, морковь, лук и мясо. Сам процесс готовки можно посмотреть в ролике ниже.