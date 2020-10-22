Ролик опубликован на YouTube-канале группы.
“Она пытается представить себя рядом с ним, но понимает, что на самом деле ей этого мало, ей мало этого зала, мраморных колонн и фарфоровых лебедей. Все это представляется ей надуманным и ложным, как декорации, как “для галочки”, потому что так надо. Тогда как она предпочла бы выбрать для себя что-то другое, что-то, что ни в коем случае не вмещается в привычные, устаревшие рамки. Горько”, – говорится в описании к видео.
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KAZKA — украинская музыкальная группа, исполняющая поп с элементами электро-фолка. С момента создания в 2017 году вокалистка Александра Зарицкая, свирельщик Дмитрий Мазуряк и мультиинструменталист Никита Будаш уже успели стать украинской сенсацией, первой украиноязычной группой, попавшей во всемирный чарт SHAZAM, рекордсменом среди отечественных артистов в YouTube.
Песни группы возглавляли музыкальные рейтинги во многих странах. Продюсированием и менеджментом группы занимается Юрий Никитин и компания mamamusic. Успех группе принесла песня “Плакала”, побившая сразу несколько мировых рекордов в сфере музыки.
Группа уже выпустила два студийных альбома – KARMA и NIRVANA.
- В апреле этого года популярная украинская группа KAZKA и группа Kadebostany (Швейцария) презентовали клип на совместную песню “Baby I’m Ok”.
- Ранее группа KAZKA презентовала клип на рождественскую песню “Різдвяна“.