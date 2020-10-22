Популярная украинская группа KAZKA выпустила клип на трек "Мало", в котором Саша Зарицкая в образе одинокой невесты с битой в руках устроила погром.

Ролик опубликован на YouTube-канале группы.

“Она пытается представить себя рядом с ним, но понимает, что на самом деле ей этого мало, ей мало этого зала, мраморных колонн и фарфоровых лебедей. Все это представляется ей надуманным и ложным, как декорации, как “для галочки”, потому что так надо. Тогда как она предпочла бы выбрать для себя что-то другое, что-то, что ни в коем случае не вмещается в привычные, устаревшие рамки. Горько”, – говорится в описании к видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ПРЕМ’ЄРА 💔 #kazka #мало #kazkaworld #чарголос Публикация от KAZKA (@kazka.band) 22 Окт 2020 в 12:15 PDT

KAZKA — украинская музыкальная группа, исполняющая поп с элементами электро-фолка. С момента создания в 2017 году вокалистка Александра Зарицкая, свирельщик Дмитрий Мазуряк и мультиинструменталист Никита Будаш уже успели стать украинской сенсацией, первой украиноязычной группой, попавшей во всемирный чарт SHAZAM, рекордсменом среди отечественных артистов в YouTube.

Песни группы возглавляли музыкальные рейтинги во многих странах. Продюсированием и менеджментом группы занимается Юрий Никитин и компания mamamusic. Успех группе принесла песня “Плакала”, побившая сразу несколько мировых рекордов в сфере музыки.

Группа уже выпустила два студийных альбома – KARMA и NIRVANA.