Производителя спортивных товаров Nike Inc заявил, что бруклинская компания, которая выпустила кроссовки Satan Shoes в сотрудничестве с рэпером Lil Nas X, согласилась добровольно отозвать обувь в рамках юридического соглашения.

Об этом сообщает Reuters.

Мировое соглашение Nike с MSCHF Product Studio Inc разрешает спор о нарушении прав на товарный знак.

Кроссовки представляют собой индивидуализированные версии кроссовок Nike Air Max 97, которые якобы содержат одну каплю человеческой крови в межподошве. Всего было изготовлено 666 пар стоимостью 1018 долларов каждая.

Nike заявила, что MSCHF предложит полный возврат средств покупателям обуви, чтобы “изъять их из обращения”.