Об этом сообщает Reuters.
Мировое соглашение Nike с MSCHF Product Studio Inc разрешает спор о нарушении прав на товарный знак.
Кроссовки представляют собой индивидуализированные версии кроссовок Nike Air Max 97, которые якобы содержат одну каплю человеческой крови в межподошве. Всего было изготовлено 666 пар стоимостью 1018 долларов каждая.
Nike заявила, что MSCHF предложит полный возврат средств покупателям обуви, чтобы “изъять их из обращения”.
- Ранее сообщалось, что американский рэпер Lil Nas X и арт-коллектив MSCHF из Нью-Йорка выпустили эксклюзивные кроссовки Satan Shoes с бронзовой пентаграммой, перевернутым крестом и каплей настоящей человеческой крови в подошве – все кроссовки были распроданы почти сразу.
- Суд в США удовлетворил требование производителя спортивных товаров Nike и временно запретил продавать кроссовки Satan Shoes с якобы человеческой кровью, которые выпустили американский рэпер Lil Nas X совместно с компанией MSCHF.