Легендарная группа Scorpions впервые за несколько лет представила новую песню. Она должна стать "символом надежды" в период пандемии COVID-19.

Премьера песни состоялась на Youtube-канале группы.

Музыканты рассказали, что сейчас работают над множеством тяжелых рок-песен для своего нового альбома, но в связи с пандемией решили представить песню Sign of Hope, которая должна стать “символом надежды” для слушателей.

“Но из-за драматической пандемии Covid-19 мы хотим дать вам маленький “символ надежды”, исходящий прямо из сердца в трудные времена… Оставайтесь здоровым и в безопасности… Мы любим вас”, — написали Scorpions в описании видео.

Отметим, в 2015 году Scorpions выпустила последний, 18-й альбом Return to Forever, приуроченный к 50-летию группы. В 2016 году из группы ушёл Джеймс Коттак. Его место занял Микки Ди.

В 2018 году гитарист Scorpions Рудольф Шенкер заявил, что группа намерена выпустить еще один альбом. В мае 2019 года вокалист группы Клаус Майне намекнул, что альбом, вероятно, выйдет в 2020 году.