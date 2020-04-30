Премьера песни состоялась на Youtube-канале группы.
Музыканты рассказали, что сейчас работают над множеством тяжелых рок-песен для своего нового альбома, но в связи с пандемией решили представить песню Sign of Hope, которая должна стать “символом надежды” для слушателей.
“Но из-за драматической пандемии Covid-19 мы хотим дать вам маленький “символ надежды”, исходящий прямо из сердца в трудные времена… Оставайтесь здоровым и в безопасности… Мы любим вас”, — написали Scorpions в описании видео.
Отметим, в 2015 году Scorpions выпустила последний, 18-й альбом Return to Forever, приуроченный к 50-летию группы. В 2016 году из группы ушёл Джеймс Коттак. Его место занял Микки Ди.
В 2018 году гитарист Scorpions Рудольф Шенкер заявил, что группа намерена выпустить еще один альбом. В мае 2019 года вокалист группы Клаус Майне намекнул, что альбом, вероятно, выйдет в 2020 году.
- В ноябре прошлого года мэр Виталий Кличко и вокалист группы Scorpions Клаус Майне прогулялись по центру Киева.
- Ранее сообщалось, что британская рок-группа The Rolling Stones выпустила первую за последние восемь лет новую песню “Living In A Ghost Town”. Она о пандемии.