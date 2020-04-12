Сегодня, 12 апреля, в пасхальное воскресенье в пустом кафедральном соборе в Милане выступит знаменитый тенор Андреа Бочелли.

Об этом сообщает издание Variety.

Прихожане не смогут посетить собор.

Посмотреть выступление Андреа Бочелли можно будет вечером во время прямого эфира на YouTube.

Бочелли будет петь под аккомпанемент соборного органиста Эмануэле Вианелли. В списке произведений значатся Ave Maria Шуберта и Sancta Maria Масканьи.

Трнасляция начнется в 19:00 по местному времени (в 20:00 по Киеву).

“Я рад, что Андреа принял наше приглашение. В этом году Пасха будет совсем другой для всех нас. Радостное спокойствие, которое обычно наступает в этот день, было сильно потревожено пандемией. Я уверен, что необыкновенный голос Бочелли станет тем объятием, которого нам не хватает в эти дни, крепким, особым объятием, способным согреть сердце Милана, Италии и всего мира”, – сказал мэр Милана Джузеппе Сала.

Бочелли – итальянский певец, исполнитель классической и популярной музыки. Его также считают популяризатором оперной музыки.