Об этом он написал в Facebook.
“Сегодня, 28-го мая 2020 года, мне исполняется 48. Завершается четвертый двенадцатилетний цикл моей жизни и начинается пятый. Так сложилось, что именно в это время также происходят значительные изменения в моей жизни. Недавно я неожиданно покинул дело, которому посвятил два из четырех моих двенадцатилетних периодов. На днях я остался без официальной работы и без гарантированного ежемесячного дохода. У меня нет четких планов и понимания, чем бы хотел заниматься дальше”, – отметил музыкант, подчеркнув, что он все же полон вдохновения и оптимизма.
А еще Сашко Положинский попросил поддержать семью подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета – Андрея Антоненко-Riffmaster.
Ранее сообщалось, что музыкант, бывший лидер группы “Тартак” Александр Положинский прекратил предпринимательскую деятельность.
- Напомним, в начале февраля певец Александр Положинский заявил, что уходит из проектов “Тартак” и “Бувье”.
- Лидер хмельницкой рок-группы “Чумацький Шлях” Сергей Строян стал новым вокалистом группы “Тартак”. Он был представлен поклонникам во время онлайн-концерта группы.
- 11 мая музыкант, бывший лидер группы “Тартак” Александр Положинский записал песню в новом проекте “Ол.Ів.’Є”.