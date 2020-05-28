Об этом он написал в Facebook.

“Сегодня, 28-го мая 2020 года, мне исполняется 48. Завершается четвертый двенадцатилетний цикл моей жизни и начинается пятый. Так сложилось, что именно в это время также происходят значительные изменения в моей жизни. Недавно я неожиданно покинул дело, которому посвятил два из четырех моих двенадцатилетних периодов. На днях я остался без официальной работы и без гарантированного ежемесячного дохода. У меня нет четких планов и понимания, чем бы хотел заниматься дальше”, – отметил музыкант, подчеркнув, что он все же полон вдохновения и оптимизма.

А еще Сашко Положинский попросил поддержать семью подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета – Андрея Антоненко-Riffmaster.

Ранее сообщалось, что музыкант, бывший лидер группы “Тартак” Александр Положинский прекратил предпринимательскую деятельность.