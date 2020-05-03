Об этом сообщается на сайте Украинской киноакадемии.
В этот раз “Золотая Дзига” будет вручаться в 22 номинациях – появилось две новые номинации: открытие года (ее получит режиссер Антонио Лукич) и Лучшие визуальные эффекты.
Лидерами по количеству номинаций стали фильмы “Додому” (11), “Мої думки тихі” (9), “Гуцулка Ксеня” (9), “Вулкан” (8) и “Захар Беркут” (7).
Ведущими онлайн-церемонии станут Дарья Трегубова и Тимур Мирошниченко.
Гостями церемонии будут Святослав Вакарчук и DZIDZIO.
- Ранее сообщалось, что впервые в истории церемония награждения Национальной кинопремии “Золотая Дзига” состоится в режиме онлайн-шоу с прямой трансляцией.