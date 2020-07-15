Селена Гомес и Тревор Дэниел выпустили клип на песню Past Life.

Видео опубликовано на канале Селены Гомес.

Это уже вторая версия песни. Сингл вышел в начале марта и вошел в дебютный альбом Дэниела Nicotine.

Соавтором трека стал Финнеас О’Коннелл, брат Билли Айлиш, который помогает ей записывать песни.

Трек с участием Селены Гомес был презентовали в июне.

Клип начинается с Instagram-трансляции, ставшей особенно популярной в период карантина. Далее в кадре появляются пейзажи и виды, отрисованные с помощью компьютерной графики.

Режиссерами клипа стали Ваня Хейнманн и Галь Муджа, которые до этого работали с Coldplay и Туве Лу.