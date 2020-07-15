Видео опубликовано на канале Селены Гомес.
Это уже вторая версия песни. Сингл вышел в начале марта и вошел в дебютный альбом Дэниела Nicotine.
Соавтором трека стал Финнеас О’Коннелл, брат Билли Айлиш, который помогает ей записывать песни.
Трек с участием Селены Гомес был презентовали в июне.
Клип начинается с Instagram-трансляции, ставшей особенно популярной в период карантина. Далее в кадре появляются пейзажи и виды, отрисованные с помощью компьютерной графики.
Режиссерами клипа стали Ваня Хейнманн и Галь Муджа, которые до этого работали с Coldplay и Туве Лу.
- Ранее сообщалось, что группа “Время и Стекло” представила клип на песню Last Dance, которая стала их прощальной. Как известно, ранее они заявили о прекращении деятельности коллектива.