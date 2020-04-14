27-летняя певица и актриса Селена Гомес снялась в сексуальной фотосессии, в которой примерила наряды от Moschino Couture, Morphew Collection, Vetements и Balenciaga. Фотографировал звезду Илай Расселл Линнец.

Снималась Селена для журнала Interview Magazine.

В своем интервью Селена заявила, что “никогда не преследовала цели стать девушкой из таблоида”.

“Просто все вышло из-под контроля. А потом я сказала: “Подождите, ничего из этого не правда”. То, как СМИ подавали что-то, действительно показывало меня в худшем свете, когда в действительности ничего плохого там не было. Я должна был начать раскрываться, потому что люди перекручивали мою жизнь и это убивало меня. Я еще молодая, и я буду продолжать меняться, и никто не имеет права рассказывать мне о том, как мне жить”, – сказала Гомес.

А еще Селена рассказала, что любит людей, любит заботиться о ком-то.

“У меня было много медицинских проблем, и я знаю, что могу помочь людям, у которых такие же страшные вещи – им нужна пересадка органов или они находятся на диализе, или им необходимо серьезное лечение. Я хочу помогать людям”.

Автор статьи напоминает читателям, что Селена Гомес снималась как актриса с семи лет. У нее три сольных музыкальных альбома. Селена пятая по попуряности в Instagram. А еще она является послом доброй воли ЮНИСЕФ.

Совсем недавно Гомес основала инклюзивной линии красоты.

Селена страдает системной красной волчанкой – это аутоиммунное заболевание, диагноз ей поставили диагноз 2013 году. Из-за болезни в 2017 году Селене пересадили почку от подруги.