Об этом пишет Hollywood Reporter.

Проект будет состоять из десяти эпизодов, а съемки пройдут дистанционно. В каждой серии к актрисе будут присоединяться разные шеф-повара. Вместе они будут готовить блюда различных кухонь мира и делиться советами и хитростями кулинарии. Также в каждом выпуске будет рассказано о благотворительности, связанной с едой.

“Я всегда очень громко рассказывала о своей любви к еде. У меня сотни раз брали интервью, и когда спрашивали, кем бы я была не будь певицей, я отвечала – шеф-поваром. У меня определенно нет образования в этой сфере, но, как и многие из нас, находясь дома, я все больше готовлю и экспериментирую на кухне”, – рассказала Гомес.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Selena Gomez (@selenagomez) 30 Мар 2020 в 7:07 PDT