Об этом пишет Hollywood Reporter.
Проект будет состоять из десяти эпизодов, а съемки пройдут дистанционно. В каждой серии к актрисе будут присоединяться разные шеф-повара. Вместе они будут готовить блюда различных кухонь мира и делиться советами и хитростями кулинарии. Также в каждом выпуске будет рассказано о благотворительности, связанной с едой.
“Я всегда очень громко рассказывала о своей любви к еде. У меня сотни раз брали интервью, и когда спрашивали, кем бы я была не будь певицей, я отвечала – шеф-поваром. У меня определенно нет образования в этой сфере, но, как и многие из нас, находясь дома, я все больше готовлю и экспериментирую на кухне”, – рассказала Гомес.
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- Ранее 27-летняя певица и актриса Селена Гомес снялась в сексуальной фотосессии, в которой примерила наряды от Moschino Couture, Morphew Collection, Vetements и Balenciaga. Фотографировал звезду Илай Расселл Линнец.