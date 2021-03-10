Об этом звезда заявила в интервью изданию Vogue.

Певица рассказала, что почувствовала разочарование и поняла, что не хочет всю жизнь заниматься музыкой. Гомес призналась, что некоторые слушатели не воспринимают ее всерьез. Это наталкивает ее на мысли о завершении музыкальной карьеры.

“Сложно продолжать заниматься этим, когда тебя не воспринимают серьезно. Иногда я думаю: а в чем смысл? Почему я продолжаю? – поделилась певица.

Звезда рассказала, что считает своей самой удачной песней композицию “Lose You to Love Me”. Также она анонсировала выход нового альбома, в котором обещает раскрыться с другой стороны. Если и этот стиль не понравится публике, то Гомес уйдет со сцены.