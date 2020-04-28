Семья с двумя детьми сделала кавер на песню "Соловей", с которой группа Go_A должна была представить Украину на конкурсе "Евровидение-2020".

Соответствующим роликом группа Go-A поделилась в Facebook.

Супруги Кириченко-Комар и их двое маленьких детей — сын и дочь — сняли видео с совместным кавером на песню “Соловей”, с которой группа Go_A должна была представить Украину на песенном конкурсе “Евровидении-2020” в мае текущего года.

Отец сыграл на укулеле, мать — на клавишных, а сын — на ударных. Дочь выступила в качестве вокалистки группы.

Напомним, как звучит оригинальная версия песни: