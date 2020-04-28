Соответствующим роликом группа Go-A поделилась в Facebook.
Супруги Кириченко-Комар и их двое маленьких детей — сын и дочь — сняли видео с совместным кавером на песню “Соловей”, с которой группа Go_A должна была представить Украину на песенном конкурсе “Евровидении-2020” в мае текущего года.
Отец сыграл на укулеле, мать — на клавишных, а сын — на ударных. Дочь выступила в качестве вокалистки группы.
Напомним, как звучит оригинальная версия песни:
- Песенный конкурс “Евровидение-2020” отменили из-за пандемии коронавируса (впервые за все время существования мероприятия). Позже Роттердам и все организаторы продолжат переговоры о проведении конкурса в 2021 году.
- В связи с отменой “Евровидения-2020” из-за коронавируса группа Go_A, которая стала победителем национального отбора, представит Украину на песенном конкурсе в 2021 году.
- 16 мая вместо отмененного из-за пандемии конкурса “Евровидение-2020” состоится музыкальное онлайн-шоу, объединившее участников из 41 страны.