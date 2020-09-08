Фотографии режиссер опубликовал на своей странице в Facebook.

“Основной съемочный период фильма начнется 1 октября, но чтобы застать последние подсолнухи, мы сделали одну небольшую съемку”, – написал Сенцов.

“Носорог” – криминальная драма. Сюжет разворачивается в Украине в 1990-е годы. Главный герой фильма – бандит по прозвищу “Носорог”. Эту кличку он получил за характер и шишку от гантели.

Работа над фильмом началась в 2013 году, но была приостановлена ​​после ареста Олега Сенцова в Крыму в 2014 году.

Фильм создается при сотрудничестве Украины, Германии и Польши.

Также известно, что “Носорог” есть в списке восьми международных проектов, получивших гранты от Польского института киноискусства в категории “кинопродукции меньшинств”.