Кейт Миддлтон и принц Уильям объявили, что из жизни ушел их любимый пес - черный кокер-спаниель Лупо.

Об этом они сообщили в своем Instagram-аккаунте.

“К большому сожалению, в минувшие выходные скончался наш дорогой пес Лупо. Он был сердцем нашей семьи последние девять лет, и нам будет его очень не хватать”, – отметили герцоги Кембриджские.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

По данным PEOPLE, Лупо появился в семье Уильяма и Кейт в 2012 году, примерно за год до рождения их первого сына, принца Джорджа. Пса им подарил Джеймс Миддлтон, родной брат Кейт.

Отмечается, что кокер-спаниель помогал королевской семье в трудные времена. К примеру, Лупо помогал Кейт справится с разлукой с Уильямом, когда он уезжал в длительные командировки.

Джеймс Миддлтон также отреагировал на смерть Лупо и отметил, что тем, у кого никогда не было собаки, может быть трудно понять потерю.

“Однако те, кто любил собаку, знают правду: собака – это не просто домашнее животное; это член семьи, лучший друг, верный товарищ, учитель и терапевт. Для большинства потеря собаки почти во всех отношениях сравнима с потерей любимого человека”, – подчеркнул он.