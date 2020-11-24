Об этом они сообщили в своем Instagram-аккаунте.
“К большому сожалению, в минувшие выходные скончался наш дорогой пес Лупо. Он был сердцем нашей семьи последние девять лет, и нам будет его очень не хватать”, – отметили герцоги Кембриджские.
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По данным PEOPLE, Лупо появился в семье Уильяма и Кейт в 2012 году, примерно за год до рождения их первого сына, принца Джорджа. Пса им подарил Джеймс Миддлтон, родной брат Кейт.
Отмечается, что кокер-спаниель помогал королевской семье в трудные времена. К примеру, Лупо помогал Кейт справится с разлукой с Уильямом, когда он уезжал в длительные командировки.
Джеймс Миддлтон также отреагировал на смерть Лупо и отметил, что тем, у кого никогда не было собаки, может быть трудно понять потерю.
“Однако те, кто любил собаку, знают правду: собака – это не просто домашнее животное; это член семьи, лучший друг, верный товарищ, учитель и терапевт. Для большинства потеря собаки почти во всех отношениях сравнима с потерей любимого человека”, – подчеркнул он.
- Брат герцогини Кембриджской Кейт – Джеймс Миддлтон основал в честь своего спаниеля Эллы компанию по производству корма.