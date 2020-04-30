Серена Уильямс, Джиджи Хадид и другие известные теннисисты сыграют на благотворительном парном теннисном онлайн-турнире IMG Stay Home.

Об этом пишет Vogue.

Турнир с использованием приставок Nintendo Switch состоится 3 мая и будет транслироваться в Facebook.

Каждый из участников получит 25 000 долларов, победители выиграют 1 миллион долларов. Все эти деньги будут направлены на благотворительность.

Кроме Уильямс и Хадид, в турнире также примут участие Хейли Бибер, Наоми Осака, Карли Клосс, Мария Шарапова, Винус Уильямс, Деандре Хопкинс и многие другие спортсмены и знаменитости.