Об этом пишет Vogue.
Турнир с использованием приставок Nintendo Switch состоится 3 мая и будет транслироваться в Facebook.
Каждый из участников получит 25 000 долларов, победители выиграют 1 миллион долларов. Все эти деньги будут направлены на благотворительность.
Кроме Уильямс и Хадид, в турнире также примут участие Хейли Бибер, Наоми Осака, Карли Клосс, Мария Шарапова, Винус Уильямс, Деандре Хопкинс и многие другие спортсмены и знаменитости.
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