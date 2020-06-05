Премьера трека состоялась на официальном Youtube-канале Бабкина.
Идея записать совместный трек пришла к певцу во время работы над песней.
“Сергей решил придать ей женский взгляд и предложил Елене написать свою часть трека. Актриса стала автором собственного речитатива. Таким образом в соавторстве артисты создали “Спалах”, — говорится в описании ролика.
На видео, представленном артистами, запечатлен процесс создания песни в студии.
Кравец в своем Instagram поделилась с подписчиками своими эмоциями по поводу написания первой песни с Бабкиным.
“Вспышка… От первой смс Сергея Бабкина и его приглашение стать соавтором песни, моего головокружение по этому поводу (я такого даже во сне не могла представить) [..] Спасибо за осуществление мечты, Серый!”, — написала она.
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Спалах… Від першої смс @babkin_official й його запрошення стати соавтором пісні, мого запаморочення з цього приводу (я такого навіть уві сні не могла уявити) і того, що в нас вийшло і що ви вже скоро почуєте)) Сподіваюсь, вам сподобається, тому що нам – дуже). Дякую за здійснення мрії, Сєрий! І привіт, тобі, Бог)) #спалах
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