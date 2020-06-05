Премьера трека состоялась на официальном Youtube-канале Бабкина.

Идея записать совместный трек пришла к певцу во время работы над песней.

“Сергей решил придать ей женский взгляд и предложил Елене написать свою часть трека. Актриса стала автором собственного речитатива. Таким образом в соавторстве артисты создали “Спалах”, — говорится в описании ролика.

На видео, представленном артистами, запечатлен процесс создания песни в студии.