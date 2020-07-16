Об этом он сообщил в Facebook.
Режиссером и продюсером фильма стал Михаил Крупиевский.
Частичное финансирование фильм получит от “Украинского культурного фонда”.
“Уже некоторые интервью сняли. Фильм будет о неких чувствах молодого Грицька Чубая, который появился во Львове, как он себя чувствовал… попробует передать атмосферу”, – рассказал Тарас Чубай.
На данном этапе режиссер картины встречается во Львове с людьми, которые общались и дружили с поэтом.
Именно Тарас Чубай напишет саундтреки к фильму.
Жадан сыграет в фильме роль некоего рассказчика. Он охарактеризовал свою роль, как “голова, которая говорит”.
“Местами Жадан попробует побывать в шкуре Грицька Чубая, этого молодого поэта, никому неизвестного, который в конце 60-х приехал во Львов. Он будет попадать в какие-то подобные ситуации, по крайней мере режиссер попробует ему это устроить”, – рассказал Тарас.
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