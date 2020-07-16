Известный украинский писатель Сергей Жадан сыграет одну из ролей в документальном фильме об украинском поете "Чубай. Говорити знову".

Об этом он сообщил в Facebook.

Режиссером и продюсером фильма стал Михаил Крупиевский.

Частичное финансирование фильм получит от “Украинского культурного фонда”.

“Уже некоторые интервью сняли. Фильм будет о неких чувствах молодого Грицька Чубая, который появился во Львове, как он себя чувствовал… попробует передать атмосферу”, – рассказал Тарас Чубай.

На данном этапе режиссер картины встречается во Львове с людьми, которые общались и дружили с поэтом.

Именно Тарас Чубай напишет саундтреки к фильму.

Жадан сыграет в фильме роль некоего рассказчика. Он охарактеризовал свою роль, как “голова, которая говорит”.

“Местами Жадан попробует побывать в шкуре Грицька Чубая, этого молодого поэта, никому неизвестного, который в конце 60-х приехал во Львов. Он будет попадать в какие-то подобные ситуации, по крайней мере режиссер попробует ему это устроить”, – рассказал Тарас.