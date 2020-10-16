Ролик опубликован на YouTube-канале исполнителя.

Видео снято в стилистике романтического роадмуви – о свободе жить здесь и сейчас. О путешествии, в котором крепнут чувства и рождается вдохновение, об эмоциях, которыми так радостно делиться. Режиссерами и операторами видео выступил итальянский режиссерский дуэт Bellone + Consonni Directors.

В ролике Бабкин путешествует к захватывающим локациям в Каменец-Подольском, в Хотин и Бакоту.

“Песня “Де би я” послужила мостиком с одной моей музыкальной эпохи в другую. Тогда, в 2017-м, мы так и не сняли на нее видеоклип. И вот через три года она дождалась своей визуализации! И сейчас это видео именно такое, что лучше и не придумать. Просматривая его, я понимаю, что иногда стоит подождать. Эта песня о любимой женщине, о маме, об Украине, о Боге! Но путешествие, в которое мы отправились для съемок видеоклипа, позволило мне по-новому посмотреть на нашу страну. Я всегда любил и восхищался ею, посетил многие города Украины, но вся самая главная красота – за городами, между ними, там, где природа! Был поражен местами, которые мы посетили во время съемок. Как же это красиво! Если бы раньше посмотрел на фото, никогда бы не поверил, что это Украина. Я всегда был горд своей страной, но после этой поездки просто поражен тем, что увидел там, где мы побывали!” – рассказал музыкант.