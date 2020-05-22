Украинский поэт, певец и музыкант, а также участник украинских рок-групп Сергей Жадан показал первую "косуху" своей дочери Марии.

Фото он опубликовал на своей странице в Facebook.

На снимке Жадан и Маша одеты в черные байкерские куртки, которые также называют “косухами”. Девочка также держит в руках милую мягкую игрушку.

“Первая косуха Марии”, – прокомментировал певец.

Жадан не афиширует свою личную жизнь, но известно, что 13 декабря 2009 года он женился на сотруднице издательства “Фолио” Ирине Куницыной – семилетняя Маша является их совместной дочерью.