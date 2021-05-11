Американський телесеріал "Блудний син" з Томом Пейном і Майклом Шином, який виходить на каналі FOX, завершиться на другому сезоні.

Про це повідомляє журнал People.

Рішення закрити психологічну кримінальну драму замість продовження третього сезону, було важким для мережі, але шоу впало в рейтингах.

Заключний епізод 2 сезону, який вийде в етер 18 травня, тепер стане фіналом серіалу.

Головний герой – Малькольм Брайт (Том Пейн), талановитий кримінальний психолог, який відмінно розбирається в маніяках, враховуючи, що його батько (Майкл Шин) якраз і є одним з них. Використовуючи свої здібності, Брайт допомагає поліції Нью-Йорка розкривати злочини, попутно розбираючись з матір’ю, яка маніпулюює (Белламі Янг), дратівливо нормальною сестрою і батьком-вбивцею, не рахуючи неврозів, які постійно розвиваються.

“Блудний син” був одним з безлічі шоу виконавчого продюсера Грега Берланті.