Об этом сообщает Deadline.
Так, за первые 28 дней со дня премьеры сериал посмотрело 82 миллионов пользователей Netflix. Таким образом, он стал самым популярным сериалом стримингового сервиса, обогнавшим “Ведьмака”, который в свое время набрал 76 млн просмотров.
Проект вошел в топ-10 лучших во всех странах, где поддерживается Netflix, кроме Японии. Кроме того, в 83 странах “Бриджертоны” заняли первое место, в том числе в США, Великобритании, Франции, Индии и др.
“Я думаю, что сериал действительно стал отдушиной для аудитории – он был именно тем, что нужно. “Бриджертоны” – это пышная, яркая, горячая история любви эпохи Регентства. Она о романтике, страсти и наслаждении. Я думаю, все эти вещи – действительно универсальные темы, на которые реагируют люди”, – прокомментировал успех сериала его создатель Крис Ван Дусен.
Напомним, историческая романтическая драма рассказывает о скандалах и сплетнях в британском аристократическом обществе XIX века. Сюжет разворачивается вокруг девушки Дафны Бриджертон и холостяка герцога Гастингса, за непростыми отношениями которых наблюдает вся английская знать.
- Ранее Netflix официально объявил, что сериал “Бриджертоны” получит второй сезон.