Сериал "Бриджертоны" о семье из Лондона в эпоху Регентства стал самым популярным на Netflix.

Об этом сообщает Deadline.

Так, за первые 28 дней со дня премьеры сериал посмотрело 82 миллионов пользователей Netflix. Таким образом, он стал самым популярным сериалом стримингового сервиса, обогнавшим “Ведьмака”, который в свое время набрал 76 млн просмотров.

Проект вошел в топ-10 лучших во всех странах, где поддерживается Netflix, кроме Японии. Кроме того, в 83 странах “Бриджертоны” заняли первое место, в том числе в США, Великобритании, Франции, Индии и др.

“Я думаю, что сериал действительно стал отдушиной для аудитории – он был именно тем, что нужно. “Бриджертоны” – это пышная, яркая, горячая история любви эпохи Регентства. Она о романтике, страсти и наслаждении. Я думаю, все эти вещи – действительно универсальные темы, на которые реагируют люди”, – прокомментировал успех сериала его создатель Крис Ван Дусен.

Напомним, историческая романтическая драма рассказывает о скандалах и сплетнях в британском аристократическом обществе XIX века. Сюжет разворачивается вокруг девушки Дафны Бриджертон и холостяка герцога Гастингса, за непростыми отношениями которых наблюдает вся английская знать.